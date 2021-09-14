مال وأعمال

وكيل شيري يقر زيادات سعرية على سيارات تيجو 7 و3

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شاهندة إبراهيم – أقرت شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي وشيري وهافال وشانجان في السوق المصرية، زيادات سعرية على سيارات العلامة الصينية شيري تيجو7 وتيجو3 موديلات 2022 ، وتراوحت الارتفاعات بين 1000 إلى 2000 جنيه.

ووفقا للقائمة السعرية الجديدة الصادرة عن الوكيل المحلي، باتت تقدم الفئة الأولى (BASE LINE 1.5)من السيارة شيري طراز تيجو 7 موديل 2022 بقيمة سعرية وصلت 287 ألف جنيه إلى مقابل 285 ألف جنيه، وقفزت الفئة الثانية (HIGH LINE 1.5) إلى مستوى311 ألف جنيه بعدما كانت تباع بسعر قديم309 آلاف جنيه.

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وتنتمي السيارة شيري تيجو 7 لنمط الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022

ورفعت أيضا شركة جي بي غبور أوتو، أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بقيمة 1000 جنيه، لتقدم بسعر 243 ألف و900 جنيه، بدلا من 242 ألف و900 جنيه.

وتنتمي السيارة شيري تيجو 3 لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتدعم بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي بقوة 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن / المتر، ينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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