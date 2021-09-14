وكيل شيري يقر زيادات سعرية على سيارات تيجو 7 و3

شاهندة إبراهيم – أقرت شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي وشيري وهافال وشانجان في السوق المصرية، زيادات سعرية على سيارات العلامة الصينية شيري تيجو7 وتيجو3 موديلات 2022 ، وتراوحت الارتفاعات بين 1000 إلى 2000 جنيه.

ووفقا للقائمة السعرية الجديدة الصادرة عن الوكيل المحلي، باتت تقدم الفئة الأولى (BASE LINE 1.5)من السيارة شيري طراز تيجو 7 موديل 2022 بقيمة سعرية وصلت 287 ألف جنيه إلى مقابل 285 ألف جنيه، وقفزت الفئة الثانية (HIGH LINE 1.5) إلى مستوى311 ألف جنيه بعدما كانت تباع بسعر قديم309 آلاف جنيه.

وتنتمي السيارة شيري تيجو 7 لنمط الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

ورفعت أيضا شركة جي بي غبور أوتو، أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بقيمة 1000 جنيه، لتقدم بسعر 243 ألف و900 جنيه، بدلا من 242 ألف و900 جنيه.

وتنتمي السيارة شيري تيجو 3 لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتدعم بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي بقوة 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن / المتر، ينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.