غبور تخفض أسعار شانجان ألسفن وإيدو بنحو 10 آلاف جنيه لفترة محدودة

شاهندة إبراهيم – أقرت شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي وشيري وهافال وشانجان في السوق المصرية، خصومات سعرية على سيارتين وهما: شانجان ألسفن وإيدو موديلات 2022، بنحو 10 آلاف جنيه لفترة محدودة.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، جاءت أسعار الفئة الأولى (M/T L1 1.4 )من السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 بنحو 162 ألف جنيه مقابل 172 ألف جنيه قبل التخفيضات الأخيرة.

وهبطت الفئة الثانية (A/T L1 1.5) إلى مستوى 182 ألف جنيه مقارنة مع 192 ألف جنيه في السابق، والفئة الثالثة (A/T L2 1.5)بلغت نحو 197 ألف جنيه بدلا من 207 آلاف جنيه.

وتنتمي السيارة شانجان ألسفن لنمط السيدان العائلية، تأتي بمحرك ذات 1400 سي سي وينتج قوة قدرها 101 حصان مع عزم أقصى الدوران 135نيوتن / متر، متصل بناقل حركة يدوي من خمس سرعات.

وحددت الشركة أسعار الفئة الأولى من السيارة شانجان إيدو موديل 2022 بسعر جديد 215 ألف جنيه، بدلا من 225 ألف جنيه قبل العرض الذي يعتبر ساري لفترة محدودة وفقا لتعليمات الوكيل المحلي، أما الفئة الثانية وصلت إلى 230 ألف جنيه مقابل 240 ألف جنيه.

وتنتمي السيارة شانجان إيدو لنمط السيدان العائلية، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي، قوة 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، ينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

ومن الجدير بالذكر أن كان الوكيل المحلي قد رفع أسعار مجموعة واسعة من السيارات موديلات 2022 التي يقوم بإدراة عملياتها محليا، وهي هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB المجمعتان محليا بقيمة 2000 جنيه، وتوسان المستوردة بنحو 5 آلاف جنيه، فضلا عن ارتفاع قيم كل من شيري تيجو 7 وتيجو 3 حتى 2000 جنيه.

وفي النصف الأول من العام الجاري وتحديدا في شهر يونيو الماضي، أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو استحواذها على وكالة العلامة الصينية شانجان بشكل رسمي، إذ قدمتها من خلال 4 طرازات مختلفة التجهيزات والأنماط وهما CS15، وCS5 المنتميان لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب ألسفن وإيدو (السيدان العائلية).