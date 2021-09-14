بنك القاهرة صرف أكثر من مليار جنيه من مستحقات المصدرين خلال عام

محمد مصطفى _ كشف محمد شاكر رئيس قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة في بنك القاهرة، عن البنك بنحو مليار و800 ألف جنيه لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال عام. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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