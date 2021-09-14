جهينه: 90% من الشكوي تأتي نتيجة لسوء التداول أثناء النقل أوالتخزين

إسلام فضل _ قالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه، أن الشركة طرحت منذ بداية العام الجاري حتي الآن 5 منتجات بدائل الألبان.

وأوضحت فؤاد خلال جولة في المصنع، أن الشركة توجهت لصناعة تلك المنتجات نتيجة ظهور اهتمام عدد كبير من العملاء بالمنتجات النباتية، وذلك تداول جديد بدء ينتشر في جميع أنحاء العالم.

وعلي مستوي الشكوي التي تلقته الشركة من العملاء خلال الفترات الماضية، أوضحت أن 90٪ الشكوي جاءت نتيجة لسوء التداول اثناء النقل أوالتخزين وعدم اتباع الارشادات والتعليمات الصحيحة لحفظ منتجات الألبان في منافذ البيع، خاصةً ان منتجات شركة جهينه لا تحتوي على مواد حافظة، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف إذا لم يتم حفظها في الظروف المناسبة.

وأشارت إلي أن الشركة كانت قبل تفشي فيروس كورونا المستجد تستقطب عدد الكبير من العملاء في أحد المصانع البالغة 5 حتي الآن لرؤية كيفية تصنيع المنتجات، لافتة إلي أن الشركة استقطب قبل عام كورونا حوالي 45 الف عميل.

وذكرت أن عملية تصنيع وتعبئة منتجات الألبان بمصانع الشركة تمر بعدة مراحل تقنية ذات رقابة صارمة ولا تمسها يد أي عامل بالمصنع وتتم كلها عبر مراحل آلية معقمة للحفاظ على جودة المنتجات وضمان سلامتها.

وأضافت أن الشركو تقوم بفحص سيارات التبريد التي يتم بها نقل المنتجات المبردة من المصنع إلى الموزعين للتأكد من نظافتها وصلاحيتها وضمان وصولها للمستهلك في أفضل حال.