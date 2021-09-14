مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.43% وأحجام التداولات تتجاوز 1.7 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر للبورصة المصرية الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.43%، ليتداول عند مستوى 11187 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.37%، وأغلق عند مستوى 45.8 جنيه.

وتراجع مؤشر EGX70 متساويا الأوزان بنسبة 0.33%، بينما لم يسجل مؤشر EGX100 تغير.

وسجلت تداولات البورصة 1.761.887 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 58.329 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 82 شركة مقابل تراجع 81 بينما لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 11.591 مليون جنيه، منها 9.943 مليون جنيه للمؤسسات، و1.648 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 6.384 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 25.224 مليون جنيه، مقابل 18.840 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 17.976 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 20.289 مليون جنيه،مقابل 2.312 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أوراسكوم للاستثمار القابضة 0.233 0.267 14.59 العامة لصناعة الورق – راكتا 11.7 12.86 9.91 جنوب الوادي للاسمنت 2.15 2.3 6.98 السويدي إليكتريك 8.27 8.8 6.41 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.27 2.41 6.17

الأسهم الأكثر انخفاضا