ليكيلا تستعد لتسليم مشروع غرب بكر لطاقة الرياح قبل نهايه العام بقدره إنتاجية 250 ميجاوات

إسلام فضل _ قالت شركة ليكيلا، إنها تستعد لتسليم أول مشاريعها في مصر غرب بكر لطاقة الرياح والذي يعد بانتاج طاقة نظيفة بقدره 250 ميجاوات قبل نهايه العام .

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه تزامناً مع هذا الحدث، استطاعت ليكيلا أن تحقق العديد من الإنجازات المجتمعيه منذ بدء المشروع من خلال برنامج الاستثمار المجتمعي في مصر والذي يستهدف جمبع طوائف سكان رأس غارب وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة رأس غارب.

ومن أهم المبادرات المجتمعية التي تم اطلاقها مؤخراً برنامج تدريبي مهني للشباب يركز على خمسة مهارات مختلفة تتضمن: صيانة عامة للهواتف المحمولة، صيانة شاشات التلفزيون وأجهزة الاستقبال ، صيانة أجهزة التبريد والتكييف، برنامج الصيانة العامة للأجهزة المنزلية ، وبرنامج الصيانة العامة لأجهزة الكمبيوتر.

وفي نفس السياق يتم العمل على إنشاء وتجهيز مركز تأهيل للاطفال المصابين بداء التوحّد ، ويشمل ذلك بناء القدرات الفنية وتأهيل عدد من فتيات رأس غارب لمساعدة الأطفال وادارة المركز.

وكانت ليكيلا قد اقامت دورة تدريبية لنساء رأس غارب على الحياكه والتطريز، وحالياُ تقوم بإنشاء مشغل حياكه تحت إشراف جمعية المرأة المحلية لرعاية الأسرة لتوظيف حوالي 15 امرأة من المتدربات اللاتي إجتزن التدريب بنجاح لتوفير فرص عمل مستدامه لهن .

كما انتهت ليكيلا مؤخراً من دعم مجلس مدينة رأس غارب لإنشاء كورنيش جديد للمدينة وذلك من خلال زرع المسطحات الخضراء وتوفير أعمدة الإنارة وتجهيز ثلاثة أكشاك متنقلة لخدمة زوار الكورنيش.