بيتي تبحث سبل تطوير صناعة الألبان في مصر

إسلام فضل _ بحثت شركة “بيتي”، أبرز التحديات التي تواجه صناعة الألبان وسُبُل تطويرها بما يحقق الفائدة لكافة الأطراف وعلى رأسها المستهلك.

جاء ذلك خلال عقد بيتي ورشة عمل موسعة ضمت ممثلين عن وزارة الزراعة و”غرفة الصناعات الغذائية” و”بنك الطعام” بالإضافة لعدد من الخبراء، بحسب البيان.

من جانبه أوضح المهندس محمد سيف، رئيس قطاع المشتريات والتطوير الزراعي بشركة “بيتي”، أن ورشة العمل تأتي استكمالا لخطط الشركة الهادفة الى الارتقاء بصناعة الالبان، وتقديم سبل الدعم المختلفة لمزارع ومراكز تجميع الألبان عن طريق لقاءات مباشرة بين أطراف الصناعة، للوصول إلى رؤية متكاملة تساهم في تطوير هذه الصناعة الاستراتيجية وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة مع كافة الأطراف لتوحيد الجهود بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك والمنتجين.

وأضاف أن “بيتي” عززت سوق الألبان المُعقمة ومنتجاتها المختلفة من خلال فتح أسواق جديدة في القرى والنجوع التي كانت بعيدة عن الصناعة وتعتمد بشكل كلي على اللبن السائب، وهو الأمر الذي بدأت تظهر نتائجه الإيجابية على سوق الألبان في مصر.

وفي سياق متصل أوضح محمد عدس، رئيس قطاع التسويق، أن الدراسات التسويقية بينت ان منتجات الألبان المعلبة التي تعتمد على 100% لبن طبيعي وبدون لبن بودرة مثل لبن المراعي هي المنتجات الأكثر نموا في نصف العام 2021 مقارنه بنفس الفترة من 2020 وأيضا أن سوق الزبادي نما ب 9% في نفس الفترة، مما يوضح تزايد طلب المستهلكين على منتجات الألبان المختلفة المعتمدة على اللبن الطبيعي

فيما كشف الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، الزيادة المضطردة في استهلاك اللبن المعالج حراريا حيث وصل إلى 55٪ من حجم الاستهلاك على حساب اللبن السائب نتيجة تصحيح العديد من العادات والمعتقدات الخاطئة لدى المستهلك المصري مثل الاعتقاد بإضافة مواد حافظة على اللبن المعالج حراريا.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الرشيد غانم ممثل وزارة الزراعة، إن الحكومة المصرية ووزارة الزراعة ليسا بمعزل عن المشاكل الخاصة بصناعة الألبان، لاسيما وأن المشروع الرئاسي لمراكز تجميع الألبان هدفه حل هذه المشاكل، فضلًا عن أن الدولة لديها مشروع طموح وهو “التغذية المدرسية” بهدف تعظيم استهلاك الألبان المنتجة، وأن تطوير هذه الصناعة سيدعم المشروع بشكل أكبر.