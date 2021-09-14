هيئة التنمية الصناعية: افتتاح 3 مجمعات قريبا بسعر 22 جنيها للمتر المربع

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محمد مصطفى – أعلن اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، افتتاح مجمعات صناعية بمحافظات: أسيوط، وأسوان، وقنا خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الحكومة أقامت 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، ومنها: مجمعات بدر والسادات والإسكندرية.
وأضاف الزلاط، خلال كلمته بالجلسة الحوارية ضمن فاعليات مؤتمر “خطوات على طريق 100 مليار دولار صادرات”، اليوم، أن متوسط سعر المتر المربع مرفقًا في هذه المجمعات يصل لنحو 22 جنيها، مشيرًا إلى وجود أنظمة مختلفة للإيجار والتمليك لوحدات المجمع.
وقال إن المستثمر يستلم الوحدة بجميع المرافق بما فيها أنظمة إطفاء الحريق، مشيرًا أن المجمعات تحتوي على الأنشطة السائدة في المحافظة، مثل أنشطة النسيج.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة داخل المجمع بحد أقصى 8 وحدات.
وأوضح أنه سيتم تطوير هيئة التنمية الصناعية بالكامل لافتًا أن الهيئة تمتلك 27 فرعا على مستوى الجمهورية، وأن كل الفروع تم ميكنتها، وربطها بالمقر الرئيسي للهيئة منوها إلى أن كل فروع الهيئة تخضع للتطوير حاليًا.
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