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دوت الخليج – عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعًا اليوم في مدينة الدوحة، برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصرية، والسفير علي الهاجري، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.
كما انعقدت اللجنة القانونية برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل المصري، والسفير الشيخ محمد بن حمد آل ثان، رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية القطرية.
ونتج عن الاجتماعات التوصل للاتفاق بشأن المسائل المعروضة على جدول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين الشقيقيّن لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهما.
كما وقعت الهيئة القومية للبريد المصرية مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في مجال التعاون البريدي مع الشركة القطرية للخدمات البريدية، ووقعت سلطة الطيران المدني المصرية على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني بدولة قطر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقيّن والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة المتابعة المصرية القطرية تنعقد في الدوحة وتشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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