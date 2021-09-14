السودان: إثيوبيا زودتنا بمعلومات غير دقيقة حول ملء سد النهضة

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دوت الخليج – أبلغ وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، نظيره الإثيوبي، سيلشي بيكلي، احتجاج الخرطوم على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.
وقال وزير الري، في خطاب لنظيره الإثيوبي، إن تزويد السودان بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وسرد عباس، في الخطاب الذي أرسله بتاريخ 13 سبتمبر الجاري و بعث بصورة منه إلى رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء.
وحث وزير الري والموارد المائية نظيره الإثيوبي على قبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مرضٍ حول سد النهضة.
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