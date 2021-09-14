آبل تطلق 4 إصدارات من آيفون 13 بسعر يتراوح بين 699 و1099 دولارا

روسيا اليوم – أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء عن 4 إصدارات من آيفون 13 هي iPhone 13 mini، وiPhone 13، وiPhone 13 pro، وiPhone 13 pro max.

ويتمتع هذا الإصدار الجديد من آيفون بإعداد كاميرا ثلاثية بعدسة تليفوتوغرافي مقاس 77 مم مع زووم بصري 3x كاميرا، بزاوية واسعة بفتحة /1.8 مع تصوير ماكرو وعدسة بزاوية عريضة f /1.5 مع أكبر مستشعر على الإطلاق، وتسجيل فيديو Dolby Vision HDR، بالإضافة إلى وضع فيديو بطيء الحركة مع الوضع السينمائي وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية في وضع ProRes.

ويبدأ سعر iPhone 13 mini من 699 دولارا، ويبدأ سعر iPhone 13 من 799 دولارا، وiPhone 13 pro فسعره يبدأ من 999 دولار أما iPhone 13 pro max فسعره يبدأ بـ1099.

وبالنسبة لسعة تخزين الهواتف الجديدة، فتبدأ من 128 جيجابايت بدلا من 64 جيجابايت، وهذه الهواتف تأتي بـ5 ألوان هي الأزرق والوردي والأبيض والأحمر والأسود.

وبحسب الشركة، يتضمن الهاتف رقاقة A15 Bionic الجديدة التي تضمن أداء أفضل وأسرع، وبدرجة أسرع 50% من المنافسين، كما سيزيد عمر البطارية بمعدل ساعتين ونصف كمتوسط في وiPhone 13 mini عن iPhone 12 mini.

أما في iPhone 13 pro فيزيد عمر البطارية بمعدل ساعة ونصف، وساعتين ونصف بالنسبة لـ iPhone 13 pro max وهو أفضل عمر للبطارية في تاريخ هواتف الشركة.

وشاشة iPhone تضمن درجة لمعان بنسبة 28% أكثر، فضلا عن تحديثات على الكاميرا التي تغير تصميمها إلى التصميم القطري.