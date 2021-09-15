مال وأعمال

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة فايزر لتصنيع اللقاحات في المملكة

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وكالات – أعلنت وزارة الصناعة السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة “فايزر” الأمريكية، لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة في كلمة خلال “قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية” إن الوزارة “وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة ومركز الملك عبد الله للأبحاث ومؤسسة “فايزر” العلمية، تهدف إلى بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية”.

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وأشار إلى أن “أكثر من 40 مصنعا دوائيا يغطي 36% من احتياج السوق المحلي”، لافتا إلى أنه “بدعم القيادة، أثبتت مصانع المملكة قدرتها على مواجهة التحديات خلال جائحة كورونا”.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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