أغذية الإماراتية تستكمل الاستحواذ على 75% من شركة أطياب في مصر

العربية نت _ قالت مجموعة أغذية الإماراتية، إنها أكملت صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي “أطياب” العاملة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وأضافت المجموعة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها استحوذت من خلال هذه الصفقة على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% من شركة “أطياب”.

وذكرت أغذية الإماراتية، أن مؤسس “أطياب” عطيتو رسلان “سيحتفظ بحصة في الشركة، ليواصل مسيرته في تنمية الأعمال التجارية بدعم من القوة المالية لأغذية وانتشارها الإقليمي الواسع وخبرتها في القطاع”.

وأفادت بأن “هذه الصفقة هي امتداد لتوسعها في قطاع اللحوم المجمدة بعد استحواذها مؤخرا على شركة النبيل للصناعات الغذائية في الأردن.

وستسهم الصفقة في ترسيخ ريادة المجموعة الإقليمية في قطاع اللحوم المجمدة المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال توفير مصادر جديدة للإيرادات، والاستفادة من تكامل التكاليف والإيرادات، وتعزيز خبراتها الإقليمية، وتوسيع محفظة منتجاتها، إضافة إلى تحسين الأداء المالي وزيادة الأرباح”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية آلان سميث، إن الصفقة “ترسّخ مكانتنا الريادية في قطاع اللحوم المجمّدة وتساعد في وصول منتجاتنا إلى ملايين المستهلكين الجدد في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وتابع: “نؤكد التزامنا بمواصلة تنمية أعمال الشركة وعلامتها التجارية بما يتماشى مع خططنا لتوسيع محفظة منتجاتنا وتعزيز قدراتنا في مجال التوزيع، حيث تعدّ مصر سوقاً رئيسية لتحفيز نمو المجموعة”.

وأفاد سميث بأن “مجموعة أغذية الإماراتية ستواصل اقتناص أي فرص جديدة للنمو والتوسّع من أجل تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة مجموعة أغذية الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها بحلول عام 2025”.

وتضم محفظة أطياب أربع علامات تجارية، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات تخدم من خلالها مختلف فئات الجمهور في السوق المصرية.

وتصل القدرة الإنتاجية السنوية للشركة المصرية إلى 70 ألف طن تقريبا عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر مربع.

وكانت شركة “أطياب” حققت نموا ملحوظا في إيراداتها بمعدل سنوي مركب يبلغ 28% تقريبا بين عامي 2016 و2020، مع تحقيق هوامش ربح قوية في عام 2020 بلغت 19% تقريبا قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وحققت الشركة صافي إيرادات بلغ 424 مليون درهم في عام 2020، وأرباحا بقيمة 79 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.