معدل التضخم في السعودية يرتفع 0.3% خلال أغسطس

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– أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 0.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس و0.1 بالمئة على أساس شهري.
كما كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم في يوليو بلغ 0.4 بالمئة. ويقارن هذا بارتفاع نسبته 6.2 بالمئة في يونيو وهو آخر شهر تأثر بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في يوليو العام الماضي.
وأظهرت بيانات أغسطس، أن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء في الأساس نتيجة زيادة أسعار قطاع النقل 6.5 بالمئة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.9 بالمئة.
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