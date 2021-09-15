مصر للمقاصة تعلن اعتذار العروسي وفودة عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارتها

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن ورود كتاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6186 بتاريخ الأمس باعتذار اثنين عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة الشركة المقرر إجرائها اليوم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن كلا من أحمد عبد الحليم رشدي العروسي المرشح لتمثيل المساهمين من شركات الوساطة في الأوراق المالية، وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، اعتذروا عن خوض انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدورة جديدة 2021/2024.