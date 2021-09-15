الرقابة المالية ترفض تظلم عبد السلام ضد قرار استبعاده من انتخابات مصر للمقاصة

رنا ممدوح _ رفضت الإدارة العامة للتظلمات، التظلم رقم 17 لسنة 2021 المقدم من محمد سليمان عبد السلام المرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في دورته الحالية 2021-2024 ضد الهيئة العامة للرقابة المالية. وقررت إدارة التظلمات وفقا لإفصاح الرقابة المالية المرسل للبورصة اليوم، رفض التظلم والذي اعترض فيه على قرار استبعاده من قوائم المرشحين لرئاسة مجلس إدارة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في دورته الحالية 2021-2024.

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