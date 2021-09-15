الرقابة المالية ترفض تظلم أحمد سعد ضد قرار استبعاده من انتخابات مصر للمقاصة

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإدارة العامة للتظلمات رفضت التظلم رقم 16 لسنة 2021 المقدم من الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من ذوي الخبرة ضد الهيئة.

وقالت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن المتظلم تقدم بتاريخ 25 أغسطس الماضي، بتظلمه بموجب طلب أودعه بالإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات وقيد برقم 16 لسنة 2021 طلب في ختامه قبول تظلمه شكلا وإلغاء قرار الرقابة المالية الصادر في 18 أغسطس 2021 .

وأوضحت أن القرار المتظلم منه بشأن استبعاد المتظلم من قوائم المرشحين لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والمركزي من ذوي الخبرة من غير المساهمين ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب في دورته الحالية 2021 -2024.