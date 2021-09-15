مبيعات التجزئة في الصين ترتفع 2.5% خلال أغسطس إلى 533 مليار دولار

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شينخوا _ ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية فى الصين بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس هذا العام، وفقا لبيانات صادرة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الأربعاء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد بلغ حوالي 3.44 تريليون يوان (حوالي 533 مليار دولار أمريكي) في أغسطس.
وارتفعت مبيعات التجزئة في أغسطس بنسبة 3 في المائة بالمقارنة مع المستوى المسجل في أغسطس 2019، حيث بلغ متوسط النمو لمدة عامين 1.5 في المائة.
وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 18.1 بالمائة على أساس سنوي وارتفعت بنسبة 8 بالمائة بمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 ، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.
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