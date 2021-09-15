البورصة تصعد 0.1% بداية التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.1%، ليتداول عند مستوى 11198 نقطة.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.69% و 0.59% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 162.787 مليون جنيه على 140 شركة من خلال 3.075 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 54 شركة مقابل تراجع 15 بينما لم تتغير أسعار 71.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 27.04 مليون جنيه، منها 26.025 مليون جنيه للمؤسسات، و1.014 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 444.802 ألف جنيه، منها 252.474 ألف جنيه للأفراد، و 192.329 ألف جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 27.484 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 51.384 مليون جنيه مقابل 23.899 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مطاحن ومخابز شمال القاهرة 27.03 29.77 10.14 وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 84.28 91.44 8.50 التعمير والاستشارات الهندسية 38.89 41.31 6.22 العبور للاستثمار العقاري 38.82 41.14 5.98 مصر بني سويف للأسمنت 23.62 24.89 5.38

الأسهم الأكثر انخفاضا