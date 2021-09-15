أكوا باور تسعى لجمع 1.2 مليار دولار في ثاني أكبر اكتتاب بالسعودية منذ إدراج أرامكو

العربية نت _ من المقرر أن تجمع شركة أكوا باور إنترناشيونال، المتخصصة في بناء مشاريع الطاقة المتجددة، ما يصل إلى 4.55 مليار ريال (1.2 مليار دولار) فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في السعودية منذ إدراج عملاق النفط أرامكو.

وحددت أكوا باور التي يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة بحصة 50%، النطاق السعري للطرح بين 51 ريالاً و56 ريالاً للسهم.

ومن المقرر أن تبيع الشركة 81.2 مليون سهم، أو حصة 11.1%، لجمع التمويل من أجل تحويلها إلى منتج للطاقة منخفض الكربون.

فيما يشير الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح إلى أن قيمة أكوا باور تقدر بنحو 11 مليار دولار.

ويبلغ رأسمال الشركة بعد الطرح 731 مليون و99 ألف و729 سهم، وهو ما يصل بقيمة الشركة بين 37.3 مليار ريال (9.9 مليار دولار) و40.9 مليار ريال (10.9 مليار دولار)، وفقا لحسابات “العربية.نت”.

وبدأ اليوم اكتتاب المؤسسات في الطرح العام لشركة أكوا باور، وتنتهي يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، على أن يتم بدء اكتتاب الأفراد في 29 سبتمبر.

وبعد الإنتهاء من اكتتاب المؤسسات وعملية بناء سجل الأوامر، سيتحدد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة، في إطار النطاق السعري الذي حددته الشركة بين 51 و56 ريال للسهم الواحد.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة (المؤسسات) 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 36,544,986 سهما.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 81,199,299 سهما طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 73,079,370 سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

واختارت أكوا باور كلاً من جي بي مورجان، وسيتي جروب، والرياض المالية وناتيكسيس، كمستشارين ماليين للطرح.

يأتي ذلك، كأكبر طرح في البورصة السعودية بعدما باعت الحكومة السعودية 2% من أرامكو في طرحها العام في 2019، وجمعت ما يقرب من 30 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر عالمياً لأي طرح تم في التاريخ.

في الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لـ “أكوا باور” بادي بادماناثان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن الشركة ستضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة كمية الطاقة التي تولدها، معظمها من مصادر متجددة، وسط تحول عالمي بعيداً عن حرق الوقود الأحفوري.