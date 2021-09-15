بروتوكول تعاون لدعم صندوق الاستثمار الخيري عطاء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم بمقر المجلس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، بشأن مساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص مُتحدِّى الإعاقة “عطاء”.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعقب التوقيع، أوضح وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعاية مُتحدِّي الإعاقة، وانطلاقا من دور الوزارة في خدمة المجتمع، وإيماناً منها بحقوق مُتحدِّي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تُعد إضافة حقيقية للمجتمع.

وأشار الوزير إلى أنه، بموجب البروتوكول، تقوم وزارة الأوقاف بتحويل مبلغ 50 مليون جنيه من مواردها الذاتية، وذلك لمساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم مُتحدِّي الإعاقة “عطاء”.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تُوليه الدولة للأشخاص مُتحدِّي الإعاقة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى التصرف في المبلغ الذي تضمنه البروتوكول مع وزارة الأوقاف وفقاً للخطة الموضوعة في هذا الشأن.

كما أشارت الوزيرة إلى أن صندوق عطاء يعد أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، ويستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، ويأتي تأسيسه في إطار جهود الدولة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أن عوائد الصندوق توجه لصالح الأعمال التنموية؛ بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يستهدف عدة مجالات وهي التعليم والتدريب لذوي الإعاقة، والرعاية الاجتماعية والصحية لذوي الإعاقة، وغيرها