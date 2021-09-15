لافارچ مصر تتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك للحد من التلوث البلاستيكي في الشواطئ

أعلنت شركة لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، عن استمرار التعاون مع محافظة كفر الشيخ، فضلاً عن أول تعاون لها مع مؤسسة بلاستيك بنك، لرعاية الفعالية الضخمة لتنظيف أحد شواطئ بلطيم في محافظة كفر الشيخ، بجهود 50 متطوع من شباب المحافظة.

وتنطلق الفعالية بدعم من وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفر الشيخ لجمع المخلفات البلاستيكية من الشواطئ العامة وتوعية المشاركين بخطورة التلوث البلاستيكي ودورهم للحد منه، هذا وتساهم كل من محافظة كفر الشيخ وشبابها من المتطوعين، و لافارچ مصر، وبلاستيك بنك من خلال جهودهم المشتركة في خدمة 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

الرئيس التنفيذي: نتبنى استراتيجية ترك أثر إيجابي على الطبيعة تشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي والمياه

وصرح سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ مصر، قائلاً، أن الشركة، عضو مجموعة هولسيم العالمية، تأخذ على عاتقها تسخير مبادراتها لتعزيز التنمية والاستدامة البيئية، وتأخذ خطوات جادة للحد من التلوث البلاستيكي تماشياً مع التزام هولسيم الشركة الأم التي نتبعها بتحقيق مستقبل بصافي صفر انبعاثات.

وأشار أنها نتبنى استراتيجية ترك أثر إيجابي على الطبيعة والتى تشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي والمياه كموارد طبيعية نعتمد عليها، وباعتبارهما أهداف للقياس بحلول عام 2030 لتكون بذلك ضمن أكبر 500 شركة عالمية تستهدف تحقيق التنوع البيولوجي واستعادة أهم موارد الطبيعة نحو بناء التقدم للناس والكوكب.

وتوجه بالشكر للشباب المتطوعين من محافظة كفر الشيخ، والذين بذلوا جهداً متميزاً بحماس رائع، ووافر التقدير للسيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لرعايته لهذا الجهد التطوعي البناء، وسعداء بأول تعاون لنا مع مؤسسة بلاستيك بنك.

نهى بكر: نفتخر بدورنا البارز في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني نحو المزيد من التنمية المستدامة

ومن جانبها، أشادت د. نهى بكر، رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات العامة بشركة لافارچ مصر، بترحيب الهيئات الحكومية المختصة لجهود الشركة في تنمية المجتمعات المحيطة.

ولفتت إلى اعتزاز المجموعة بدورها البارز في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني نحو المزيد من التنمية المستدامة، ولذا يداً بيد مع قيادات محافظة كفر الشيخ وبلاستيك بنك نطلق تلك المبادرة الواعدة لنعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة لحماية المسطحات المائية من المخلفات البلاستيكية وتوعية المجتمع بضرورة التخلص من المخلفات بطريقة مسؤولة.

وأشارت أنه من خلال الفعالية يقوم متطوعون محليون، بتنظيم وإدارة وتحفيز محافظة كفر الشيخ، بتنظيف شاطئ مساحته 1 كم² ومن المتوقع جمع ما يوازي 20,000 زجاجة بلاستيكية يتم إعادة تدويرها عن طريق منظومة مؤسسة بلاستيك بنك، وتنتهي الفعالية بتقديم ندوة توعوية للمشاركين ليكونوا نواة لخلق حراك مجتمعي شامل.

وعبر عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك، عن سعادته بالتعاون مع لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، وذلك لدورها الرائد في قطاعها في معالجة قضية التلوث البلاستيكي، حيث تسعى جاهدة للحد من التلوث البلاستيكي في نهر النيل وبحار مصر.

ونوه أن تنظيف الشاطئ في محافظة كفر الشيخ لجمع البلاستيك وإعادة تدويره في مؤسسات بلاستيك بنك يأتي كأول فعالية مشتركة ولكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة، إذ نخطط للتوسع في العديد من المدن المصرية ورفع الوعي بالآثار السلبية الناجمة عن التلوث البلاستيكي، والتقدم الذي يمكننا تحقيقه من خلال تشكيل منظومة لجمع المخلفات وعمليات إعادة التدوير.

أضاف، أن بلاستيك بنك تقدم حل فعال لكل من التحدي البيئي الناتج عن المخلفات البلاستيكية مع معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في الفقر والبطالة، لنساعد بذلك العالم على إنهاء تلوث المحيطات بالبلاستيك بينما نحسن حياة المجتمعات القائمة على جمع المخلفات.