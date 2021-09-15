الاتحاد الأوروبي: 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا للبلدان الأكثر فقرا

وكالات _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيتبرع بمئتي مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا إلى البلدان الأكثر فقرا وسيسد الفجوات في تغطيته الخاصة بالتطعيم.

وأضافت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، أن أهم أولويات التكتل المتعلقة بالجائحة هي تسريع التطعيم في أنحاء العالم، نظرا لأن أقل من واحد بالمئة من جرعات التطعيم التي أعطيت في العالم كانت في البلدان منخفضة الدخل.

وذكرت أن المفوضية ستتبرع بمئتي مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى البلدان منخفضة الدخل بحلول منتصف العام المقبل، إضافة إلى 250 مليون جرعة تعهدت بها بالفعل.

وأشارت إلى أنها لاحظت “تباينا مقلقا” بين معدلات التطعيم في بلدان الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن التكتل ضمن الحصول على 1.8 مليار جرعة جديدة لتغطية المزيد من الجرعات الأولية والتنشيطية.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يؤسس هيئة للاستجابة للطوارئ الصحية تهدف إلى تحسين تعامل التكتل مع المخاطر الصحية العابرة للحدود.