تحويلات المصريين بالخارج تسجل قمة تاريخية بواقع 31.4 مليار دولار

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، اليوم الأربعاء، عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 ‏‏‏قمة تاريخية بواقع 31.4 مليار دولار.

وأوضح المركزي، في بيان، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 13.2%‏ وبقيمة 3.7 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020.

وذكر البنك المركزي المصري أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع التحويلات خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في 2020.

وأشار المركزي المصري، إلى ارتفاع التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل زيادة 15.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020.