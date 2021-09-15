بدء التصويت على اختيار مجلس مصر للمقاصة بحضور 83.33% من المساهمين

رنا ممدوح _ بدأت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي منذ قليل في التصويت على اختيار مجلس الادارة لدورة جديدة تنتهي في 2024.

واكتمل النصاب القانوني لعقد الجمعية بحضور 83.33% من هيكل الملكية.

وعلمت جريدة دوت الخليج أنه تم وضع نحو 15 كشك مغلق للتصويت، يتضمن كل منها جهاز كمبيوتر لتسجيل الاختيارات بما يضمن الفرز الإلكتروني للأصوات واعلان النتيجة فور الانتهاء من التصويت.

ويتوزع هيكل ملكية شركة مصر للمقاصة بواقع 50%؜ لأمناء الحفظ، و45%؜ لشركات السمسرة و5%؜ البورصة المصرية.

ويتكون مجلس الإدارة المرتقب من 11 عضو بينهم الرئيس وعضوين منتدبين من المستقلين، الى جانب اثنين من ممثلي شركات السمسرة ومثلهم لامناء الحفظ، وثلاثة من ذوي الخبرة، وممثل للبورصة المصرية.

وصباح اليوم أعلنت الشركة عن ورود كتاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد اعتذار كلا من أحمد عبد الحليم رشدي العروسي المرشح لتمثيل المساهمين من شركات الوساطة في الأوراق المالية، وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، عن خوض انتخابات مجلس إدارة مصر للمقاصة.

وأعلنت الإدارة العامة للتظلمات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية عن رفض تظلم 3 مرشحين وهم مدحت نافع ومحمد عبد السلام وأحمد سعد ضد قرار الهيئة باستبعاد الثلاثة من قوائم المرشحين لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والمركزي.