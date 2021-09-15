حصر بحركة أسعار السيارات.. وسط نقص المعروض بفعل الأزمات القاتمة

شاهندة إبراهيم – شهد سوق السيارات المصري موجة ارتفاعات سعرية بوتيرة سريعة خلال الفترة الماضية، حيث أعلن عدد كبير من الوكلاء المحليين عن إقرارهم زيادات وسط نقص المعروض بفعل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والتي تغذيها الوباء العالمي كورونا في الأساس.. إذ ألقت بظلال من الشك على سرعة تعافي الصناعة عالميا.

وقد تقوض التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا النمو العالمي لصناعة السيارات لفترة أطول، بدعم من المخاوف المتزايدة وحالة عدم اليقين بشأن سلاسة دلتا، إذ تضغط بشكل أكثر إيلاما وتعزز من جهة أخرى الرأي القائل بأن الأسوأ في أزمة نقص الموصلات وأشباه الموصلات لم يأت بعد وفقا لما نقلته للتقارير الدولية.

ورفعت شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي وشيري وهافال وشانجان في السوق المصرية، أسعار مجموعة واسعة من السيارات التي تدير تسويق عملياتها محليا وهي: هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB وتوسان، وشيري تيجو 7 وتيجو 3 موديلات 2022 ، بقيم تراوحت بين 1 إلى 5 آلاف جنيه، خلال شهر سبتمبر الجاري.

هيونداي إلنترا HD موديل 2022

وبلغت أسعار الفئة الأولى (GL 1.6)من السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2022 بعد الزيادة بنحو 246 ألف و900 جنيه في مقابل 244 ألف و900 جنيه، والفئة الثانية (GL SR 1.6)سعرت بقيمة 253 ألف و900 جنيه بدلا من 251 ألف و900 جنيه.

وقفزت الفئة الثالثة (GL DAB ABS 1.6) إلى 266 ألف و900 جنيه مقارنة مع 264 ألف و900 جنيه، أما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا (GL H/L 1.6) سوقت بسعر جديد270 ألف و900 جنيه، بعدما كانت تباع بنحو 268 ألف و900 جنيه.

هيونداي أكسنت RB المجمعة محليا موديل 2022

ووصل سعر الفئة الأولى من السيارة هيونداي أكسنت RB المجمعة محليا موديل 2022 إلى 221 ألف و900 جنيه في مقابل 219 ألف و900 جنيه، وحددت الفئة الثانية بمبلغ 231 ألف و900 جنيه بدلا من 229 ألف و900 جنيه.

وجاءت أسعار الفئة الثالثة بنحو 237 ألف و900 جنيه مقارنة مع 235 ألف و900 جنيه، والفئة الرابعة قفزت إلى 247 ألف و900 جنيه بدلا من245 ألف و900 جنيه، أما الفئة الكاملة باتت تقدم بنحو 257 ألف و900 جنيه مقارنة مع255 ألف و900 جنيه.

هيونداي توسان موديل 2022

ووفقا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي، باتت تقدم الفئة الأولى من هيونداي توسان موديل 2022 بنحو 460 ألف جنيه مقابل 455 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بقيمة 490 ألف جنيه بدلا من 485 ألف جنيه.

وقفزت الفئة الثالثة إلى 525 ألف جنيه مقارنة مع 520 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الرابعة بمبلغ 575 ألف جنيه بدلا من 570 الف جنيه، أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزا جاءت بسعر جديد 615 ألف جنيه بعدما كانت بنحو 610 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 موديل 2022

ووفقا للقائمة السعرية الجديدة الصادرة عن الوكيل المحلي، باتت تقدم الفئة الأولى (BASE LINE 1.5)من السيارة شيري طراز تيجو 7 موديل 2022 بقيمة سعرية وصلت 287 ألف جنيه إلى مقابل 285 ألف جنيه، وقفزت الفئة الثانية (HIGH LINE 1.5) إلى مستوى311 ألف جنيه بعدما كانت تباع بسعر قديم309 آلاف جنيه.

وتنتمي السيارة شيري تيجو 7 لنمط الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

شيري تيجو 3 موديل 2022

ورفعت أيضا شركة جي بي غبور أوتو، أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بقيمة 1000 جنيه، لتقدم بسعر 243 ألف و900 جنيه، بدلا من 242 ألف و900 جنيه.

وتنتمي السيارة شيري تيجو 3 لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتدعم بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي بقوة 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن / المتر، ينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

ورفعت شركة نيسان إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية المجمعة محليا، أسعار طراز صني موديل 2022 بقيمة 3 آلاف جنيه، في نهاية شهر أغسطس الماضي.

نيسان صني موديل 2022

وارتفعت أسعار الفئة الأولى للنسخة المانيوال من السيارة نيسان صني موديل 2022 إلى 188 ألف جنيه، أما النسخة الأوتوماتيك بنحو 210 آلاف جنيه، والفئة الثانية بسعر 223 ألف و500 جنيه، والثالثة بقيمة 234 ألف و500 جنيه.

وأقرت شركة المنصور للسيارات وكلاء شيفروليه وأوبل وإم جي، زيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه على العلامة الأمريكية شيفروليه كابتيفا موديل 2021.

شيفروليه كابتيفا موديل 2021

صعدت أسعار الفئة الأولى من السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 إلى 340 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 365 ألف جنيه، والثالثة بلغت قيمة سعرية 385 ألف جنيه، أما الرابعة جاءت بمبلغ 405 آلاف جنيه.

وأقرت شركة تويوتا إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية تويوتا في مصر، زيادة بقيمة 12 ألف جنيه على جميع سيارات تويوتا كورولا، فضلا عن ارتفاعات سعرية تراوحت ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، على كل من: راش و C-HR و فورتشنر موديلات 2022.

تويوتا كورولا موديل 2022

وبحسب القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن الوكيل المحلي، باتت الفئة الأولى من السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بنحو 337 ألف جنيه بدلا من 325 ألف جنيه، وقفزت أسعار الفئة الثانية إلى 340 ألف و500 جنيه مقابل 328 ألف و500 جنيه، وأصبحت الفئة الثالثة بقيمة 372 ألف جنيه مقارنة مع 360 لألف جنيه، وصعدت الفئة الرابعة إلى مستوى 375 ألف جنيه بعدما كانت بنحو 363 ألف و500 جنيه.

وقدمت الفئة الخامسة بسعر جديد 397 ألف جنيه مقابل 385 ألف جنيه، وبلغت الفئة السادسة نحو 417 ألف جنيه مقابل 405 ألف جنيه، والفئة السابعة وصلت إلى 457 ألف جنيه بعد أن كانت 445 ألف جنيه، أما الفئة الثامنة الأعلى تجهيزا باتت بمبلغ 472 ألف جنيه في مقابل السعر القديم 460 ألف جنيه.

تويوتا راش موديل 2022

وباتت الفئة الأولى (F/O 1.5)من تويوتا راش موديل 2022 بنحو345 ألف جنيه، في مقابل340 ألف جنيه، والفئة الثانية (H/L 1.5) تم تسويقها بسعر جديد 370 ألف جنيه، بدلا من365 ألف جنيه.

تنتمي السيارة تويوتا راش لنمط الرياضية العائلية ذات 7 مقاعد (كروس أوفر مدمجة)، وتدعم بمحرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة 1500 سي سي، يقوم بتوليد 103 حصان، مع عزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من 4 سرعات.

تويوتا C-HR موديل 2022

وحدد الوكيل المحلي أسعار السياراة تويوتا C-HR موديل 2022 بنحو450 ألف جنيه، مقارنة مع455 ألف جنيه في السابق.

وتنتمي السيارة تويوتا C-HR لنمط الرياضية الكروس أوفر، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستخرج قوة 113 حصان، مع عزم أقصى للدوران 185 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

تويوتا فورتشنر موديل 2022

وجاءت أسعار الفئة الأولى (A/T 2WD FL 2.7) من تويوتا فورتشنر موديل 2022 بنحو795 ألف جنيه، بدلا من 785 ألف جنيه، والفئة الثانية (A/T FO 4WD FL 4.0) بقيمة 945 ألف جنيه، بعدما كانت تباع بسعر 935 ألف جنيه.

وتأتي سيارات تويوتا فورتشنر بنوعين محركين مختلفين، حيث تقدم الفئة الأولى بمحرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة 2700 سى سي، بقوة 163 حصان، مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

فيما تدعم الفئة الثانية من تويوتا فورتشنر بمحرك سداسى الأسطوانات، ذات سعة 4000 سى سي، ينتج قوة 234 حصان، بعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، ينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

أقرت شركة دايموند موتورز وكلاء العلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر، زيادات سعرية طالت من السيارتين إكسباندر وإكليبس، بقيمة بلغت 5000 جنيه.

فيما أبقت الشركة على عدد من فئات إكليبس دون تغيير، لتبقى عند المستويات السابقة دون زيادة سعرية.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

وبحسب الأسعار الجديدة، قدمت الفئة الأولى A/T Midline 2WD 1.5)) من السيارة ميتسوبيشي بقيمة 320 ألف جنيه، بدلا من 315 ألف جنيه، وحددت الفئة الثانية( A/T Highline 2WD 1.5) بنحو 345 ألف جنيه، مقابل 340 ألف جنيه في السابق.

وينتمى طراز إكسباندر لفئة السيارات متعددة الأغراض سباعية المقاعد MPV ، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، بناقل حركة أتوماتيك من 4 نقلات.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2022

وصعدت أسعار الفئة الثالثة ( A/T Instyle Turbo 1.5) من السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس إلى مستوى 490 ألف جنيه، مقابل 485 ألف جنيه، وقفزت الفئة الرابعة (A/T Infinity Turbo 4WD 1.5) لتباع بنحو 540 ألف جنيه، مقارنة بالسعر القديم 535 ألف جنيه.

في المقابل أبقت الشركة على أسعار الفئة الأولى ( A/T Insport Turbo 1.5) عند مستوى 425 ألف جنيه ، والفئة الثانية ( A/T Inspire Turbo 1.5 ) حول 455 ألف جنيه.

ورفعت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج في مصر، أسعار كل من بي واي دي F3 ولادا جرانتا موديلات 2022 ، بقيم تراوحت بين 2000 و 3000 جنيه.

BYD F3 موديل 2022

باتت تباع الفئة القياسية M/T 1.5)) من بي واى دي F3 بنحو 183 ألف جنيه، في مقابل 180 ألف جنيه، أما الفئة الثانية (A/T 1.5 )جاءت بسعر 203 آلاف جنيه، مقارنة مع 200 ألف جنيه في السابق قبل الزيادة.

وينتمى طراز BYD F3 لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، وزود بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من خمس سرعات.

لادا جرانتا موديل 2022

وحددت “الأمل” سعر الفئة الأولى M/T A/C 1.6))من السيارة الروسية المجمعة محليا لادا جرانتا بموديل 2022 نحو 160 ألف جنيه، بدلا من 158 ألف جنيه، وقفزت أسعار الفئة الثانية (A/T 1.6) إلى 180 ألف جنيه، في مقابل 178 ألف جنيه، ليرتفعا 2000 جنيه.

أما الفئة الثالثة (A/T LB 1.6) تم تسويقها بسعر جديد 188 ألف جنيه بعدما كانت بقيمة 185 ألف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه.

ينتمي طراز جرانتا لفئة السيارات السيدان العائلية، وجاءت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة مكون من 4 سرعات.

وللمرة الثانية وفي فترة قصيرة للغاية لا تتعدى الأسبوعين، أقرت “الأمل” زيادة أخرى بقيمة 5 آلاف جنيه على أسعار السيارة الصينية الشعبية BYD F3 موديل 2022 .

وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة، أصبحت الفئة الأولى المانيوال بسعر 188 ألف جنيه بدلا من 183ألف جنيه، أما الفئة الأوتوماتيك باتت تقدم بقيمة 208 ألف جنيه مقارنة مع 203 ألف جنيه.

أقرت شركة كيان إيجيبت، وكلاء سكودا وسيات في مصر، زيادات سعرية نالت من جميع طرازات العلامة التجارية سكودا موديلات 2021، وتراوحت الارتفاعات السعرية بين 5 إلى 20 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021

سعرت الفئة الأولى (A/T Ambition 1.4) من سكودا أوكتافيا بنحو 420 ألف جنيه، في مقابل 415 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.

وحددت الفئة الثانية ( A/T Style 1.4) بسعر جديد 480 ألف جنيه، بدلا من 475 ألف جنيه، بنفس مقدار الزيادة السابقة.

وقفزت أسعار الفئة الثالثة (A/T Style Pluse 1.4)إلى مستوى 520 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم بسعر قديم 500 ألف جنيه، لترتفع 20 ألف جنيه دفعة واحدة.

أما الفئة الرابعة (A/T RS 2.0) قدمت بنحو 670 ألف جنيه، مقابل 660 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

سكودا كاروك موديل 2021

وقدرت أسعار الفئة الأولى (A/T Ambition 1.4)من سكودا كاروك بنحو 520 ألف جنيه، في مقابل 515 ألف جنيه، بزيادة ثابتة 5 آلاف جنيه.

وسعرت الفئة الثانية (A/T Style 1.4) بنحو 595 ألف جنيه، بدلا من 590 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الثالثة (A/T Sportline 1.4) بسعر 605 آلاف جنيه، مقارنة مع 600 ألف جنيه في السابق.

سكودا سوبيرب موديل 2021

قدرت أسعار الفئة الأولى (A/T FL Dynamic 1.4) من السيارة سكودا سوبيرب بنحو 510 آلاف جنيه، في مقابل 505 آلاف جنيه، بزيادة موحدة 5 آلاف جنيه.

وصعدت أسعار الفئة الثانية (A/T FL Amibition 1.4) لتصل إلى مستوى 575 ألف جنيه، مقارنة مع 570 ألف جنيه.

وحددت الفئة الثالثة (A/T Sportline 1.4) بقيمة سعرية635 ألف جنيه، بدلا من 630 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار الفئة الرابعة (A/T Amibition Turbo 2.0) إلى 705 آلاف جنيه، بعدما كانت تسوق بنحو 700 ألف جنيه في السابق.

أما الفئة الخامسة (A/T Sport Performance 4WD 2.0)باتت بسعر835 ألف جنيه، في مقابل 830 ألف جنيه

سكودا كاميك موديل 2021

ارتفعت أسعار الفئة الأولى (A/T Ambition 1.6) من السيارة سكودا كاميك إلى مستوى 380 ألف جنيه، في مقابل 375 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه للفئتين.

وصعدت الفئة الثانية (A/T Style 1.6) إلى مستوى450 ألف جنيه، بدلا من 445 ألف جنيه.

سكودا سكالا موديل 2021

ووفقا للقائمة السعرية الجديدة، قفزت أسعار الفئة الثانية (A/T Ambition 1.6) لتصل إلى 430 ألف جنيه ، في مقابل 425 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه

في المقابل أبقت الشركة على أسعار الفئة الأولى (A/T Style 1.6) من سكودا سكالا، عند مستوى 360 ألف جنيه ، دون تغيير يذكر.

سكودا كودياك موديل 2021

قدمت الفئة الأولى (A/T Active 5 Seats 1.4) من سكودا كوديالك بنحو565 ألف جنيه، في مقابل 560ألف جنيه.

وسعرت الفئة الثانية (A/T Dynamic 7 Seats 1.4) بسعر 610 آلاف جنيه، بدلا من 605 آلاف جنيه.

وحددت أسعار الفئة الثالثة (A/T Ambition 7 Seats 1.4) بقيمة 690 ألف جنيه، مقارنة مع 685 ألف جنيه.

وقفزت الفئة الرابعة ( A/T Style 7 Seats 1.4) إلى مستوى 735 ألف جنيه، مقابل 730 ألف جنيه.

وصعدت الفئة الخامسة( A/T Sport line 7 Seats 1.4) لتباع بسعر جديد 770 ألف جنيه، بعدما كانت بنحو 765 ألف جنيه.

ووصل سعر الفئة السادسة (A/T L&K Special Edition 1.4)إلى 785 ألف جنيه، بدلا من 780 ألف جنيه.

أما الفئة السابعة الكاملة (A/T TSI AWD Sport Line 7 Seats 2.0) قدمت بقيمة سعرية جديدة880 ألف جنيه ، مقابل 875ألف جنيه.