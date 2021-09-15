كونتكت تطلق خدمة الحوار التفاعلي Chat Bot

إسلام فضل _ أطلقت شركة كونتكت، “كونتكت بيزنس تشات بوت” أول برنامج من نوعه يربط بين احتياجات العميل والذكاء الاصطناعي، حيث قامت الشركة ببناء تطبيق خاص باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تمكن العملاء من التعرف على خدمات كونتكت المختلفة لضمان تجربة رقمية سلسة باستخدام تكنولوجيا التحليلات التنبؤية، والتي تساعد العميل في التعرف على احتياجاته.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن ذلك بالإضافة إلى قاعدة بيانات كونتكت التي تقوم بإمداد بيانات العميل بشكل مباشر باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية التي تربط خدمات الأفراد والخدمات المقدمة للشركات من خلال منصة موحدة، فضلاً عن ربط تطبيق “واتس آب” مباشرة بقاعدة بيانات كونتكت لتفعيل استعمال الذكاء الاصطناعي مما يجعله البرنامج الأول من نوعه في السوق.

وأوضحت أنه يمكن للعملاء استخدام البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، لتوفير فرصة ومساعدتهم في اختيار المنتجات التي يحتاجونها سواء أفراد أو شركات في كل ما يخص خدمات التمويل المختلفة مثل السيارات والشاحنات والتسوق والتشطيب والتمويل العقاري والتأمين وتمويل عضويات النوادي وتمويل مصاريف التعليم بالنسبة للأفراد، والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين بالنسبة للشركات.

وذكرت أن تلك الخدمات تظهر من خلال المحادثة، حيث يقوم البرنامج بتقديم شرح لكل منتج بالتفصيل ومساعدة العميل في طلب المنتج مباشرة من خلال قائمة للاختيارات التي ترشدهم من مرحلة الشرح إلى مرحلة طلب المنتج ثم إلى قوائم أخرى تمكنهم من تقييم المنتج وخدمة العملاء على سبيل المثال.

وأوضحت أن البرنامج يقوم أيضاً بمساعدة العملاء في التعرف والوصول إلى فروع كونتكت المختلفة وعناوينها من خلال تقنية GPS دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء، والتي تسهل وصول العملاء للخدمات والفروع بشكل أكثر سلاسة.

وعلق سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة معبراً عن حماسه بالتطبيق: “أن تلك الأداة تجعل التواصل مع العملاء أكثر سرعة من أي وقت مضى، فهدفنا دائماً هو خدمة العميل وتوفير كل ما يمكن لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم التمويلية والتأمينية بسرعة وسهولة دون أي تعقيدات.

وأضاف أن هذا التطبيق سيمكننا من التواصل بشكل مباشر مع العملاء وخفض أوقات الانتظار في الفروع وأثناء التواصل عبر الهاتف بخدمة العملاء بشكل كبير من خلال الشرح الإلكتروني المفصل لكل منتج لمساعدة العملاء في الوصول إلى الخدمات التي يبحثون عنها.

وشدد زعتر على أن تطبيق الواتس أب بشكله الجديد سيساعد في التواصل مع العملاء وفهمهم وفهم اتجاهاتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقييم الخدمات والفروع لتحسين وتطوير خدمات كونتكت.

ومن جانبها، قالت ياسمينا فهمي، مدير عام المجموعة للتسويق والتحول الرقمي:”إن استعمال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من البيانات التي يتم الحصول عليها من المحادثات مع العملاء لصبها في محرك الذكاء الاصطناعي أصبح لا غنى عنه اليوم ضمن آليات التواصل مع العملاء، وذلك لتسريع عملية حصول العملاء على الخدمات إضافة إلى تقليل أوقات التواصل والانتظار.

وأضافت اليوم نرى العديد من الشركات العالمية الكبرى تستعمل تقنيات المحادثات للتواصل مع العملاء بشكل مباشر، حيث تستعمل شريحة كبيرة منهم الهواتف الذكية التي تدعم برنامج “واتس أب”. لقد قمنا بدمج المحادثة بمحرك خاص للذكاء الاصطناعي لعمل تحليل تنبؤي لإرشاد العميل نحو المنتج أو الخدمة التي يريدها.