شركة IDH تفتتح 14 فرعا جديدا خلال النصف الأول من 2021

إسلام فضل _ قالت شركة IDH، إنه قامت بافتتاح 14 فرعًا جديدًا إلى شبكة فروعها بالسوق المصري خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية لإطلاق ما بين 30 و35 فرعاً جديدًا بشكل سنوي، وترسيخ مكانتها الرائدة بقطاع الاختبارات التشخيصية المختلفة في السوق المصري.

جددت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة IDH، التزام الشركة بأولوياتها الإستراتيجية الثابتة المتمثلة في التوظيف الأمثل للنمو القوي الذي تشهده أنشطتها وانتعاش الاقتصاد الكلي.

وتواصل الشركة أداء دورها المحوري بمساندة حكومتيْ مصر والأردن في مواجهة انتشار فيروس كورونا عبر تقديم باقة الاختبارات التشخيصية المتعلقة بالفيروس بشبكة فروع المعامل التابعة وكذلك من خلال خدمة الزيارات المنزلية.

وفي هذا الصدد، أعربت الشربيني عن اعتزازها بالشراكات الإستراتيجية الجديدة التي أبرمتها الشركة خلال الأشهر الماضية لتقديم خدمة اختبار تشخيص (كوفيد – 19) PCR للمسافرين في مصر والأردن.

وأشارت أن ذلك يأتي إلى جانب جهود الشركة المتواصلة من أجل حماية صحة وسلامة العملاء وفريق العمل، والتي تمثل شهادة موثوقة على السمعة القوية التي تحظى بها الشركة على مستوى السوق المحلي والأسواق الدولية.

أضافت أن الإدارة تواصل دراسة فرص النمو والتوسعات المحتملة بأسواق جديدة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ولهذه الغاية؛ حصلت الشركة على تمويل بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، حيث من المقرر توظيفه في تنفيذ خطط النمو المستقبلية المستهدفة.