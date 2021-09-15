الرقابة المالية تقرر وقف شركتا يونايتد لخدمات الإدارة والأهلي فينكس

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رنا ممدوح _ أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 380 لسنة 2021 بوقف شركة يونايتد لخدمات الإدارة في مجال الاستثمار.
وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن رئيس الرقابة المالية أصدر قرار رقم 717 لسنة 2021 بوقف شركة الأهلى فينكس لإدارة صناديق الاستثمار.
ووفقا للبيان، جاري استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.
وأشارت إلى أن هذا جاء في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية وماتبين من قيام بعض الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وحيث سبق وأن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهه النيابه العامة.
وأضافت أن ذلك جاء حرصا على علم الكافة بالقرارات الصادرة من الهيئة ومايتبع ذلك من إجراءات قانونية وفقا لنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص.
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