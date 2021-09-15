عاجل.. النتائج الكاملة لانتخابات مصر للمقاصة

انتهت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة منذ دقائق من إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارتها، بفوز علاء عامر برئاسة الشركة لدورة جديدة تنتهي في 2024. وحصد عامر نحو 62% من أصوات الحضور، تلاه شريف نبيه بنسبة 27.79%، ثم المحامي أشرف الضبع بواقع 9.59%. وفاز كل من خالد راشد و هشام مبروك بمنصبي العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة بنسبة أصوات بلغت 31.9% و 25.6% على التوالي. وفاز على مقاعد ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم منصب العضو المنتدب كل من هشام أحمد حسن وسالي رفعت وأشرف محمد بهي الدين. وعلى صعيد مقاعد شركات السمسرة، فاز كل من محمد مسعود ومحمد فتح الله. أما مقاعد أمناء الحفظ فاز بها، محمد علي وهشام فاروق.

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