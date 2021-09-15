مجلس الوزراء يوافق على تعاقد التربية والتعليم مع سايلو فودز بشأن منظومة التغذية المدرسية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية. يأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التغذية المدرسية وتقديم وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، بدءا من مرحلة رياض الأطفال، ووصولا إلى المرحلة الثانوية العامة طبقا للمناطق المستهدفة.

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