- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئي أو كلي، أو لأسرة المتوفي، نتيجة مزاولة المهنة، وفقاً لضوابط الصرف المقررة بلائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ووفقاً لمقترح التعويض، يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى، ويتراوح المبلغ مابين 20 ألف جنيه و 80 ألف جنيه بحسب تصنيف حالات العجز الجزئي بسبب المهنة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بإصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والاجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الإجتماعية التي يجوز تقديمها للعاملين في المجال الطبي، وفقاً للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: 100 ألف جنيه تعويض للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفي نتيجة مخاطر المهن الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.