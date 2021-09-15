بنك القاهرة يحصل على تصنيف ائتماني B+ من وكالة فيتش

دوت الخليج – أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تأكيد التصنيف طويل الأجل (IDR) لبنك القاهرة عند درجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعد أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لبنك مصري، وفق ما ذكره بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن تصنيف وكالة فيتش يعكس وبشكل واضح مواطن القوة التى يتمتع بها البنك ومن أبرزها كفاءة الإدارة وتنوع الأنشطة، إلى جانب نجاح البنك في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، وارتفاع معدل العائد على الأصول، وقاعدة الودائع الكبيرة التى يمتلكها البنك والتي توفر السيولة الكافية فى مواجهة المخاطر.

وقال فايد، إن التصنيف يعكس أيضا مدى نجاح خطط التطوير المتواصلة واستراتيجية العمل بالبنك على الرغم من التحديات التى يشهدها العالم أجمع نتيجة أزمة كورونا، مؤكدا استمرار تطلع البنك لتحقيق مزيد من التطور والنمو من خلال سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة المخاطر والإبقاء على قوة المركز المالي للبنك.

وبحسب البيان، استندت الوكالة في تقييمها على تمتع بنك القاهرة باستقلال تشغيلي قوى، إلى جانب تمتعه بامتياز قوي في قطاع التجزئة المصرفية حيث تمثل قروض التجزئة 44% من إجمالى القروض بنهاية الربع الأول من عام 2021، وودائع التجزئة 68% من إجمالي ودائع العملاء، إلى جانب تمتع البنك بحصة سوقية جيدة تبلغ 35% من القروض الشخصية المقدمة لموظفي القطاع العام.

وذكر تقرير وكالة فيتش أن بنك القاهرة يعد أكبر سادس بنك في مصر من حيث إجمالى الأصول بحصة سوقية تبلغ 3% من القروض والودائع، ويمتلك البنك ثالث أكبر قاعدة عملاء مع أكثر من 3 ملايين عميل مدعومين بواحدة من أكبر شبكات الفروع للبنوك فى مصر.

وأشادت الوكالة بتمتع بنك القاهرة بواحد من أكثر تدفقات الدخل تنوعا بين البنوك المصنفة محليا، حيث يمثل صافى الرسوم والعمولات 14% من الدخل التشغيلي في عام 2021 ويتم دعم تنويع الدخل بعيدا عن الفوائد المكتسبة على الأوراق المالية الحكومية عبر مساهمة أعلى للقروض في الميزانية العمومية بواقع 41% في نهاية الربع الاول من عام 2021 ارتفاعا من 28% في نهاية 2017.