اعتبار مشروع تطوير القاهرة التاريخية من المشروعات القومية

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها.
كما تم بحث عدد من البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية داخل نطاق المشروع، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف الدولة من وراء هذا المشروع الحضاري في توطين الحرف اليدوية وإعادة إظهار رونق هذه المناطق الأثرية وقيمتها التاريخية.
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