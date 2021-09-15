البنك الأهلي يفتتح فرع محمد فريد بعد الانتهاء من تطويره

دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي المصري، عن انتهاء أعمال ترميم وتجديد مبنى فرع محمد فريد، الذي يقع في قلب القاهرة الخديوية، في إطار توجه الدولة لإعادة إحياء القاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد، واستراتيجية البنك الساعية لتطوير فروعه ذات الطابع التراثي والتاريخي العريق.

وذكر البنك في بيان اليوم الأربعاء، أن المبنى تم تأسيسه في نوفمبر 1913م ويمتاز بواجهته الكلاسيكية العريقة وموقعه المتميز، وقد تم تأجيره لصالح البنك المركزي المصري في نوفمبر 1972، بينما تم استلامه من جانب البنك الأهلي المصري في يناير 2019.

وتابع أنه نظرا لما يمتاز به مبنى فرع محمد فريد من تصميم وموقع متميز، فقد تم إدراجه في خطة التطوير الشامل لفروع البنك وتم عمل التصميمات الهندسية له بما يتماشى مع الفروع ذات الطبيعة الخاصة لمباني منطقة وسط القاهرة.

وأشار البنك إلى أن الأعمال الإنشائية للمبنى مثلت تحديا كبيرا وشديد الصعوبة فقد تم عمل تحليل إنشائي جديد للمبنى قبل البدء في أعمال التطوير ودراسة الأحمال الواقعة عليه لتحديد الطريقة المناسبة لتدعيم كل عنصر إنشائي بالمبنى على حده مع الأخذ في الاعتبار عدم زيادة أوزان المبنى بعد التدعيم حتى لا يؤثر ذلك على الأساسات، كما تم تدعيم الأعمدة الخرسانية والأسقف والكمرات والحوائط الحاملة باستخدام مزيج من القطاعات المعدنية والاضافات الكيميائية الحديثة، ثم بدأت مرحلة إعادة التشطيب وتنفيذ التصميمات الجديدة وفقا لاحتياجات ومتطلبات البنك.

وذكر البنك مراعاة التصميمات المعدلة لمبنى الفرع تعظيم الاستفادة من الفراغات المتاحة وزيادة مساحة الصالات المخصصة لانتظار العملاء لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العملاء، وكذلك التوجهات الحديثة في مساحات أماكن العمل ومعدلات تجديد الهواء الطبيعي والمسافات الآمنة ومتطلبات ذوي الهمم.

ويحتوي فرع محمد فريد علي فرع خدمة إلكترونية كامل وصالة تضم (5) ماكينة صراف آلي، ومنطقة خاصة بعملاء البلاتينيوم، بالإضافة الى أدوار إدارية، وفق ما ذكره البيان.

وتضمنت أعمال التطوير، ترميم وإعادة دهان الواجهات الخاصة بالمبنى لاستعادة رونقها باستخدام أفضل الخامات والعمالة المدربة لإظهار تصميم الواجهة المميز وطابعها المعماري الفريد.