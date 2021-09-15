- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، صاحبة امتياز سلسلة متاجر كارفور، اليوم الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على ستة متاجر في أوغندا من شوب رايت الجنوب أفريقية للبيع بالتجزئة.
كانت شوب رايت ذكرت في الشهر الماضي أنها ستوقف عملياتها في أوغندا ومدغشقر بعد انخفاض قيمة العملة وتراجع أسعار السلع الأولية وارتفاع التضخم الذي أثر سلبا على دخل الأسر والإيرادات.
وقالت مجموعة ماجد الفطيم، وهي شركة تطوير مراكز تسوق مقرها الإمارات العربية المتحدة وتملك حقوق امتياز كارفور في عشرات البلدان، إنها أبرمت اتفاقا مع شوبرايت للاستحواذ على متاجرها في أوغندا بحلول نهاية هذا العام. ولم تفصح عن قيمة الصفقة.
ودخلت كارفور السوق الأوغندية في 2019 وتدير الآن متجرين. وتعمل شوبرايت في أوغندا منذ 2000.
وعلى مدى الأعوام الماضية شهد قطاع التجزئة في أوغندا تخارجا مطردا للشركات الأجنبية، ومعظمها من جنوب أفريقيا، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تفاقم بفعل جائحة كوفيد-19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة ماجد الفطيم تستحوذ على متاجر شوب رايت الجنوب أفريقية في أوغندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.