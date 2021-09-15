مال وأعمال

مجموعة ماجد الفطيم تستحوذ على متاجر شوب رايت الجنوب أفريقية في أوغندا

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– أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، صاحبة امتياز سلسلة متاجر كارفور، اليوم الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على ستة متاجر في أوغندا من شوب رايت الجنوب أفريقية للبيع بالتجزئة.

كانت شوب رايت ذكرت في الشهر الماضي أنها ستوقف عملياتها في أوغندا ومدغشقر بعد انخفاض قيمة العملة وتراجع أسعار السلع الأولية وارتفاع التضخم الذي أثر سلبا على دخل الأسر والإيرادات.

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وقالت مجموعة ماجد الفطيم، وهي شركة تطوير مراكز تسوق مقرها الإمارات العربية المتحدة وتملك حقوق امتياز كارفور في عشرات البلدان، إنها أبرمت اتفاقا مع شوبرايت للاستحواذ على متاجرها في أوغندا بحلول نهاية هذا العام. ولم تفصح عن قيمة الصفقة.

ودخلت كارفور السوق الأوغندية في 2019 وتدير الآن متجرين. وتعمل شوبرايت في أوغندا منذ 2000.

وعلى مدى الأعوام الماضية شهد قطاع التجزئة في أوغندا تخارجا مطردا للشركات الأجنبية، ومعظمها من جنوب أفريقيا، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تفاقم بفعل جائحة كوفيد-19.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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