رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المسجلين على موقع لقاحات كورونا

دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية سرعة الانتهاء من تلقي جميع المواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة، للقاحات المضادة لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن؛ من خلال تنفيذ خطة عاجلة للانتهاء من قوائم الانتظار في هذا الصدد، قائلا: “هؤلاء هم الأولوية في هذه المرحلة”.

وترأس مدبولي، اليوم، اجتماع المجموعة الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد أهمية الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والتعامل بحزم مع أي مخالف لهذه الإجراءات.

ولفت إلى أن الدولة مستمرة في توفير المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس من مختلف المصادر سواء الخارجية منها، أو المحلية، والسعي لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة سلمت مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية أمس 1.3 مليون جرعة، واليوم سيتم تسليم 1.3 مليون جرعة أخرى؛ سعيا لسرعة الانتهاء من حصول جميع المسجلين على موقع الوزارة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونوهت الوزيرة إلى أنه سيتم أيضا استغلال المراكز المخصصة لحصول المسافرين على اللقاحات في تطعيم من سبق تسجيلهم على موقع الوزارة، وذلك في إطار جهود الانتهاء من قوائم الانتظار للحصول على اللقاحات.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد مستجدات موقف اللقاحات، مبينة الآليات المستحدثة لتسجيل المواطنين لتلقي اللقاح.

كما تطرقت الوزيرة إلى التنسيق مع المحافظين لوضع جدول زمني لتكثيف تطعيم المواطنين قبل نهاية هذا العام.

ولفتت وزيرة الصحة إلى الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة، سيتم الافراج عن 2.5 مليون جرعة منها خلال هذا الأسبوع، فيما سيتم الإفراج عن مليوني جرعة أسبوعيا مما سيتم تصنيعه.

من ناحية أخرى، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيتم تلقي جميع الطلاب الجامعيين الجدد للقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال إجرائهم الكشف الطبي.

وفيما يتعلق بباقي الطلاب، أكد الوزير أهمية توجههم إلى المراكز المخصصة بالجامعات لتلقي اللقاحات، حيث أنه لن يسمح باستخراج الكارنية الدراسي إلا بعد الحصول على اللقاح.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لتطعيم العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، من خلال 290 مركز تطعيم في 60 جامعة.