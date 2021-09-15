أورا ديفلوبرز تستثمر 25 مليار جنيه في مشروع سيلفر ساندز بالساحل الشمالي

إسلام جابر – توقع هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، الانتهاء من تنفيذ مشروع سيلفر ساندز بالساحل الشمالي خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 25 مليار جنيه، سيتم ضخ 5 مليارات جنيه منها سنويا.

وأضاف عبد العظيم، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن مساحة المشروع تصل إلى 550 فدانا، حيث تتضمن المرحلة الأولى حوالي 600 وحدة عبارة عن فلل وشاليهات تم حجزهم بالكامل.

وأشار إلى أن “سيلفر ساندز” بتمويل ذاتي بالكامل، وبعد دفع جميع الرسوم المطلوبة للتراخيص وشراء الأرض، تمتلك الشركة الآن سيولة مادية تصل إلى 700 مليون جنيه وسيتضاعف هذا الرقم بمعدل 3 مرات خلال العام الجاري، ما يمكننا من إنشاء 30% من المشروع.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز أن عدد كبير من المواطنين يتجهون إلى الساحل الشمالي خلال شهري 7 و8 وبالتالي نستهدف بداية المرحلة الثانية مع بداية العام لنتمكن من الانتهاء منها مع دخول شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وأوضح أن الشركة ترغب في النهوض بمنطقة الساحل الشمالي؛ “فليس من الطبيعي أن تمتلك في مصر أجمل الشواطئ في العالم ولا نستخدمه سوى شهرين فقط سنويا، وبالتالي نستهدف زيادة فترة المعيشة في الساحل الشمالي لتمتد طوال العام، وذلك من خلال توفير جميع الخدمات اللازمة لذلك”.

وشدد على أن قرار الـ30% لا يؤثر على الشركة مطلقا، وأنه يصب في صالح المستهلك بالنهاية.

ونوه إلى أن محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركة تكفيها حتى 10 سنوات مقبلة، مشيرا إلى أن إجمالي مبيعات المشاريع الأربعة التي تعمل عليها الشركة تصل إلى حوالي 150 إلى 160 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال مراون زيوار، مدير قطاع المبيعات، إن الشركة طرحت 600 وحدة بالمرحلة الأولى وتم حجزها بالكامل خلال 10 أيام.

وتوقع زيوار طرح المرحلة الثانية مع بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي تشهد إقبالا كبيرا على الشراء لجميع المشاريع المقامة هناك وليس لشركة ديفلوبرز وحدها.

وأوضح أن العام الحالي شهد زيادة في معدلات إقبال السائحين العرب من دول الخليج على الشراء، وحتى المصريين المقيمين بالخارج دائما ما يستهدفون الساحل الشمالي، خاصة وأن فترة قدومهم إلى مصر تكون خلال فترات الصيف والاجازات.

وأكد عمرو عبد المنعم، رئيس القطاع الفني بالشركة، أنها تستهدف إنشاء منطقة داون تاون كبيرة، لتلبي احتياجات قاطني المشروع بالكامل.

وأضاف عبد المنعم أن المنطقة ستشهد وجود مستشفى ومنطقة ملاعب ونوادي، ومن المتوقع إنشاء ملاعب رياضية على البحر، موضحا أن معظم الوحدات ترى البحر، وأنه جارٍ العمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من التراخيص اللازمه لإطلاق المرحلة الثانية بداية العام المقبل.

وفي السياق ذاته، قال سامر برسوم، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير بالشركة، إنها تخطط خلال العام المقبل لإنشاء منطقة تجارية كبرى بالمشروع، كما تحاول استهداف أغلب الفئات العمرية من خلال طرح مساحات مختلفة للوحدات.

وأشار إلى أن الشركة تطرح مساحات حتى 400 و500 متر مثل الفلل والشاليهات بالمرحلة الأولى، وسنطرح وحدات بمساحات أصغر خلال المرحلة الثانية تبدأ من 70 و80 متر.

وأكد أن الشركة تستهدف إنشاء مدينة متكاملة متوفر بها جميع الخدمات لتصبح مدينة دائمة على مدار العام، وليس خلال عدة أشهر فقط.