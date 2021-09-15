البنك المركزي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع النقل لميكنة خدمات التحصيل بوسائل المواصلات

دوت الخليج – وقع البنك المركزي المصري المصري بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لتطوير منظومة السداد الإلكتروني داخل قطاع النقل والمواصلات وإتاحة وسائل وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع.

وقع بروتوكول التعاون: طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري المصري، والفريقكامل الوزير وزير النقل نيابة عن وزارة النقل.

وبحسب بيان صحفي، فإن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار جهود تطوير خدمات المدفوعات داخل قطاع النقل والمواصلات من خلال ميكنة متحصلات الخدمات المختلفة داخل القطاع للتيسير على المواطن في الحصول على الخدمة بصورة سهلة وفعالة، وبما يحقق طفرة كبيرة في خدمات النقل والمواصلات ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.

ويعد البروتكول، الذي تبلغ مدته 3 سنوات “نموذجا للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي”، وفق البيان.

ويقدم البنك المركزي المصري جميع الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتطبيق وزارة النقل والمواصلات منظومة كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتوحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وخفض معدل الفاقد من الإيرادات المحصلة والتحول للتحصيل الإلكتروني من خلال تلك المنظومة المتطورة.