بنك التعمير والإسكان يطلق خدمة كبار العملاء HDB Royal في 12 فرعا

دوت الخليج – أطلق بنك التعمير والإسكان، اليوم، خدمة كبار العملاء HDB Royal، بالتزامن مع افتتاح 12 مركزا للخدمة بفروع البنك في القاهرة وبعض المحافظات.

وبحسب يبان للبنك، تعد هذه الخدمة “طفرة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لكبار العملاء بالبنك”.

وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن إطلاق البنك لخدمة كبار العملاء HDB Royal تستهدف تقديم خدمة مميزة لهذه الشريحة من عملائه والوفاء بمتطلباتهم بجودة واحترافية عالية فضلا عن تقديم الاستشارات المالية وغير المالية لمساعدتهم علي إدارة أموالهم علي الوجه الأمثل.

وأشار غانم إلى أن البنك يمر بمرحلة انتقالية كبرى تتمثل في شكل ونوعية الخدمات المقدمة لعملائه وجودتها، وتأتي خدمة HDB Royal، لتحدث “طفرة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لكبار العملاء بالبنك الحاليين”، مع استهداف زيادة الحصة السوقية للبنك باجتذاب عملاء جدد.

وأوضح غانم أن البنك وضع استراتيجية واضحة وطموحة يسعى من خلالها لأن يكون في مقدمة البنوك التجارية في السوق المصرفية المصرية.

وتابع: “كما شهدت الفترة السابقة تطورا قويا وملحوظا في تقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية التنافسية، بالإضافة إلى المنتجات الرقمية والعمل على تحديثها بشكل مستمر لكي تتلاءم مع احتياجات جميع شرائح العملاء”.

وأضاف أن خطة البنك الاستراتيجية اعتمدت أيضا على التوسع في عدد الفروع وتطوير الفروع القائمة في جميع المحافظات، بالاضافة إلى زيادة أعداد شبكات الصراف الآلي وتنوع مواقعها للوصول إلى عملاء البنك في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأوضح أن من أهم العوامل التي ستسهم بقدر كبير في تحقيق خطة البنك الاستراتيجية: تقديم خدمة عملاء “على قدر كبير من الجودة والحرفية لجميع العملاء، حيث إن مصرفنا يمتلك من الكوادر البشرية والإمكانات ما يؤهله للوصول إلى رؤيته”.

وأكد غانم أن البنك “نجح في الحفاظ على قوة مركزه المالي، وتحقيق معدلات نمو جيدة مع تطور كبير في جميع خدمات التجزئة المصرفية علي الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم أجمع نتيجة للأثار السلبية وتداعيات انتشار جائحة كوفيد -19”.

وأوضح أن نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2021 أظهرت تحقيق أرباح إجمالية قبل الضرائب قدرها 1.45 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.8% عن فترة المقارنة، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.001 مليار جنيه.