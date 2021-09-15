مال وأعمال

مجموعة ماجد الفطيم تستحوذ على متاجر شوبرايت في أوغندا

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وكالات – أعلنت مجموعة ماجد الفطيم اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على ستة متاجر في أوغندا من شوبرايت الجنوب إفريقية للبيع بالتجزئة.

وكانت شوبرايت ذكرت الشهر الماضي أنها ستوقف عملياتها في أوغندا ومدغشقر بعد انخفاض قيمة العملة وتراجع أسعار السلع الأولية وارتفاع التضخم الذي أثر سلبا على دخل الأسر والإيرادات.

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وقالت مجموعة ماجد الفطيم، وهي شركة تطوير مراكز تسوق مقرها الإمارات العربية المتحدة وتملك حقوق امتياز كارفور في عشرات البلدان، إنها أبرمت اتفاقا مع شوبرايت للاستحواذ على متاجرها في أوغندا بحلول نهاية هذا العام.

ولم تفصح عن قيمة الصفقة. ودخلت كارفور السوق الأوغندية في 2019 وتدير الآن متجرين.

وتعمل شوبرايت في أوغندا منذ 2000.

وعلى مدى الأعوام الماضية شهد قطاع التجزئة في أوغندا تخارج مطرد للشركات الأجنبية، ومعظمها من جنوب إفريقيا، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تفاقم بفعل جائحة كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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