مسودة بيان حكومي لبناني: خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي

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وكالات – أظهرت مسودة بيان بشأن سياسات الحكومة اللبنانية الجديدة، والذي حصلت عليه اليوم الاربعاء، أن الحكومة ملتزمة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد.
ومن المقرر أن تجتمع الحكومة غدا الخميس للموافقة على مسودة البيان الذي سيطرح بعد ذلك للتصويت عليه في البرلمان للحصول على الثقة.
وتنص مسودة البيان على “معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان”
كما قالت إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي
وبحسب المسودة، فإن الحكومة اللبنانية تلتزم “بإجراء الانتخابات النيابية” في موعدها.
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