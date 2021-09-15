ختام الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الليبية

دوت الخليج – اختتمت وزارة التعاون الدولي، منذ قليل، الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي.

وناقش الاجتماع تفاصيل ونتائج اجتماعات الخبراء التي استمرت لمدة يومين، وبحث المخرجات التي توصل إليها، ووثائق التعاون التي تم الاتفاق عليها من قبل وفدي خبراء البلدين، في إطار العمل على تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، باستئناف انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات حيث كانت آخر دورة عقدت بين البلدين في عام 2009.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن اجتماعات وفدي خبراء البلدين كشفت عن العديد من فرص التعاون المشترك بين دولتي مصر وليبيا، التي تستهدف تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين، انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على تنمية وتعزيز العلاقات ودعم جهود تحقيق التنمية مع دولة ليبيا الشقيقة.

وأكدت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي على المتابعة المستمرة لما تم الاتفاق عليه سعيًا نحو تنفيذه والوصول إلى النتائج المرجوة.

من ناحيته، أشار محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، إلى تطلع دولة ليبيا إلى تعزيز أطر التعاون مع مصر في جميع المجالات، وحل المعوقات كافة التي تحول دون ذلك.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، بالتجربة المصرية في مجال التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، ونقل الخبرات المصرية في المجالات كافة.

واستعرض رئيسا وفدي الخبراء، خلال اللقاء، نتائج ما تم التوصل إليه في الاجتماعات التي استمرت على مدار يومين بمشاركة ممثلي الجهات المعنية والوزارات من الجانبين المصري والليبي، والتي عكست “الحرص على الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين الدولتين، وبلورة تفاهمات مشتركة تؤسس لعلاقات مستقبلية راسخة في المجالات كافة”.

وتأتي اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة “تتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، لتعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة”.

وخلال أبريل الماضي زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، دولة ليبيا، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وتم خلال الزيارة توقيع 11 مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

يذكر أن أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية مشتركة عُقدت قبل ذلك عشر دورات آخرها في ديسمبر 2009، وترتبط مصر وليبيا بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تغطي مجالات التعاون كافة بين البلدين ويبلغ عددها نحو 60 وثيقة.