تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ مايو

وكالات – سجلت السلطات الصحية التركية 248 وفاة و28224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة منذ 4 مايو الماضي، فيما بلغت حصيلة المتعافين من كورونا 28536 شخصا.

وتظهر البيانات أن معدل الوفيات اليومية بكورونا في تركيا منذ منتصف يوليو كان بين الأعلى في دول أوروبا والشرق الأوسط.

وأعادت تركيا فتح المدارس الأسبوع الماضي وألغت معظم قيود كورونا المفروضة خلال الصيف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أنقرة طلب اختبار PCR سلبي أو شهادة التطعيم ضد كورونا من المعلمين والمشاركين في بعض الفعاليات العامة.