استثمارات الصين في الأصول الثابتة ترتفع إلى 5.38 تريليون دولار خلال 8 أشهر

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أمس الأربعاء، أن استثمارات الصين في الأصول الثابتة ارتفع بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغت قيمة الاستثمار في الأصول الثابتة أكثر من 34.69 تريليون يوان (حوالي 5.38 تريليون دولار أمريكي)، وفقا للهيئة.

وبلغ معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة 8.2 في المائة قياسا إلى نفس الفترة من عام 2019. حيث جاء متوسط معدل النمو لفترة يناير- أغسطس في العامين الأخيرين 4 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة أن استثمار القطاع الخاص ارتفع بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 19.86 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 0.16 في المائة في أغسطس على أساس شهري.

وزاد الاستثمار في الصناعة الأولية بنسبة 18.1 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى، بينما ارتفع الاستثمار في الصناعة الثانوية بنسبة 12.9 في المائة، وزاد الاستثمار في الصناعة الثالثة 6.8 في المائة.

وعلى وجه التحديد، زاد الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية بنسبة 15.7 في المائة و2.9 في المائة على أساس سنوي على التوالي، حسبما أظهرت البيانات.

ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة رؤوس الأموال المنفقة على البنية التحتية والعقارات والآلات وغيرها من الأصول المادية.