محمد بدير رئيسا تنفيذيا لبنك قطر الوطني الأهلي

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رنا ممدوح _ أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، أن مجلس الإدارة وافق في جلسته المنعقدة أمس على انضمام محمد محمود على بدير كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك ممثلا للمساهم الرئيسي بنك قطر الوطني.
وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن القرار جاء بناء على موافقة البنك المركزي المصري المصري على طلب المساهم الرئيسي.
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