مبيعات السيارات في أوروبا تتراجع 18% بسبب أزمة نقص الرقائق

بلومبرج _ بعد شهور من الارتفاع المطرد، تتراجع مبيعات السيارات في أوروبا حاليا في ظل تداعيات أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وبحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي الصادرة اليوم الخميس، تراجعت مبيعات السيارات الجديدة خلال أغسطس الماضي بنسبة 18% سنويا بعد تراجعها خلال يوليو الماضي بنسبة 24%.

في الوقت نفسه فإن المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي زادت بنسبة 13% فقط مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل أقل من نصف نسبة الزيادة التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الحالي،

ويعاني إنتاج السيارات في أوروبا وباقي مناطق العالم من أزمة نقص إمدادات الرقائق مما أجبر العديد من الشركات الكبرى إلى وقف أو تقليص عدد ساعات العمل في الكثير من مصانعها.

في الوقت نفسه أكد مسؤولو شركات مثل بي.إم,دبليو وفولكس فاجن ودايملر أن أزمة الرقائق ستستمر خلال العام المقبل وربما إلى ما بعد ذلك.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن شركات السيارات تتجه نحو التركيز على إنتاج السيارات عالية السعر ذات الربحية الأكبر في ظل نقص إمدادات الرقائق بهدف تحقيق أعلى معدل للتدفقات النقدية خلال هذه الفترة.

وبحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات تراجعت المبيعات في إسبانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 29% سنويا وفي إيطاليا بنسبة 27%.