جهينه تحقق 428.5 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة جهينه للصناعات الغذائية خلال العام الماضي لتصل إلى 428.487 مليون جنيه مقابل 328.761 مليون جنيه مقارنة بالعام المناظر 2019.

وصعد صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 7.641.854 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 7.635.856 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 5.092.839 مليار جنيه مقابل 5.332.731 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح خلال العام الماضي إلى 2.549.014 مليار جنيه مقابل 2.303.124 مليار جنيه بالعام المقارن 2019.

وصعدت نتائج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة إلى 837.424 مليون جنيه، مقابل 798.889 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في صافي ربح السنة 0.46 جنيه مقابل 0.35 جنيه بالعام المقارن 2019.

وذكرت الشركة أن صافي الربح المجمع المعلن بعد إثبات مخصصات ضرائب نتيجة فحص سنوات سابقة وقد تم فحصها في عام 2020، وهذا التعديل بعد اصدار المؤشرات المالية الغير مدققة المرسلة قبل ذلك بتاريخ 6 يونيو الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح جهينه إلى 430.072 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 367.888 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وقال محمد عبد الدغيم رئيس مجلس إدارة جهينه، إن الشركة نجحت في تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2020 مع تحسن معدلات الربحية وذلك بالرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الدغيم، أن الشركات في جميع أنحاء العالم واجهت العديد من التحديات خلال عام 2020، نظرا لانتشار كورونا وماتبعه من قيام الحكومات بفرض العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس، مما ألقى بظلاله على عمليات مختلف الشركات.

وتابع: رغم هذه التحديات، نجحت جهينه في تحقيق نتائج إيجابية قاربت مستويات العام السابق 2019، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 7.6 مليار جنيه تقريبا خلال 2020 بفضل تنوع محفظة منتجات الشركة ونموذج أعمالها المرن واستجابتها السريعة للأزمات وهو ماأثمر عن استمرار عمليات الشركة وأنشطة التوزيع دون انقطاع خلال تلك الفترة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، أن جهينه نجحت في الحفاظ على حصتها السوقية وتنميتها بمختلف القطاعات الرئيسية بفضل قدرتنا الفائقة على الاستجابة السريعة للتغييرات التي طرأت على مقومات السوق على مدار العام.

وأكد الدغيم، أنه بفضل هذه الجهود تمكنت الشركة من ترسيخ المكانه الرائدة التي تحظي بها بسوق الحليب مع تنمية حصتها السوقية بقطاعات الزبادي والعصائر والحليب متعدد النكهات، وهو تقدم ملحوظ لأداء الشركة خاصة في ظل المناخ شديد التنافسية الذي واجهته خلال السنوات الأخيرة على مستوى مختلف القطاعات.

وقال، إنه في إطار استراتيجية الشركة لزيادة وتنويع باقة منتجاتها بمنتجات عالية الربحية، قامت الشركة بإطلاق منتج الزبادي اليوناني الأصلي ( 4 وحدات بيعية بتركيزات دسمية مختلفة في حجم 180 جنيه) في الربع الأول.

وتابع: قامت الشركة بعد نجاح المنتج وحسن قابليته في السوق بإطلاق 3 وحدات بيعية إضافية في حجم 105 جم.

وأضاف أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة أحمد باعشن لتوزيع منتجات شاي ربيع في جميع أنحاء مصر، والتي بدأت في تنفيذها خلال الربع الثالث منت عام 2020.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تتطلع لتوقيع المزيد من هذه الاتفاقيات وذلك في إطار خطط الشركة لتنويع وتعزيز هذا المصدر الجديد للإيرادات.

وعلى صعيد أخر، أوضح الدغيم أن الشركة نجحت في تنمية هامش الربح بمختلف القطاعات بفضل البرنامج الشامل الذي تنفذه جهينه منذ سنوات لخفض التكاليف رغم ارتفاع معدلات الإنفاق على العروض الترويجية للمستهلكين على مدار عام 2020 بهدف زيادة حجم المبيعات وسط أزمة كوفيد – 19.

وأضاف، أن ذلك بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل من خلال تخفيض صافي الدين ومستفيدا من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وعلى هذه الخلفية ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 30% ليسجل 428 مليون جنيه خلال 2020.

وأكد أن جهينه نجحت في الحفاظ على قوة مركزها المالي مع تحسين مستويات السيولة النقدية بفضل التدابير الصارمة التي اتخذتها الشركة لخفض التكاليف، إلى جانب زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلي والتركيز المستمر على تحسين كفاءة إدارة رأس المال العامل، فقد تمكنت الشركة من التحكم في المصروفات الرأسمالية لتتراجع إلى 290 مليون جنيه خلال عام 2020.