أسعار النفط تتخلى عن بعض مكاسبها وتتراجع إلى 75.34 دولارا للبرميل

– تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها أمس على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش نزل خام برنت 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.34 دولار للبرميل بعدما صعد 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.47 دولار بعد زيادة بنسبة 3.1 بالمئة يوم الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت بشدة في الأسبوع الماضي إذ لا تزال شركات التكرير في منطقة الخليج الأمريكي ومنشآت النفط البحرية تتعافى من آثار إعصار إيدا.

ونزلت مخزونات النفط 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر إلى 417.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته بانخفاضها 3.5 مليون برميل.

وتسببت العاصفة في تراجع الإمدادات العالمية لأول مرة منذ خمسة أشهر، لكن السوق بصدد بدء الاقتراب من التوازن في أكتوبر إذ تواصل منظمة أوبك وحلفاؤها ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ خططها لزيادة الإمدادات.