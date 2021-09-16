البورصة المصرية تصعد 0.16% بداية التعاملات بدعم من مشتريات الأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، بدعم من مشتريات الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 11166 نقطة.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.44% و 0.47% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 89.354 مليون جنيه، على 141 شركة من خلال 3.812 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل تراجع 13 بينما لم تتغير أسعار 81.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.559 مليون جنيه، منها 884.283 ألف جنيه للمؤسسات، و 675.282 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.421 مليون جنيه، منها 1.121 مليون جنيه للمؤسسات، و300.123 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.981 مليون جنيه، منها 2.977 مليون جنيه للمؤسسات، و3.510 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % المجموعة المصرية العقارية 6.25 6.68 6.88 مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية 1.921 2.016 4.95 جهينه للصناعات الغذائية 5.41 5.67 4.81 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 20.55 21.27 3.5 الشمس للإسكان والتعمير 10.47 10.8 3.15

الأسهم الأكثر انخفاضا